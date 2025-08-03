Aug 3, 2025 6:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الطاقة الإسرائيلي: لا استسلام لحماس ومن يريد سلاما وهميا سيدفع ثمنه لاحقاً بمئات وآلاف المختطفين والقتلى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o