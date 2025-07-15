Jul 15, 2025 4:15 PMClock
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وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يعلن إصدار قانون بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا" لوقف أنشطتها في إسرائيل

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