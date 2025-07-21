Jul 21, 2025 8:18 PMClock
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وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: سنتنازل عن السلام مع السعودية والتطبيع لأن الأولوية هي فرض سيادتنا على الضفة الغربية

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