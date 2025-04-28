Apr 28, 2025 4:59 PMClock
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وزير الطاقة الأوكراني يؤكد استعداد كييف للمساعدة في استعادة شبكات الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من أوروبا

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