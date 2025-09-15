آخر الأخبار
1:23 PM
وزير الطاقة الأميركي من فيينا: يجب تفكيك قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم بالكامل
أمير قطر: استهداف مفاوضين في بلد وسيط سابقة هي الأولى من نوعها وحما...
2025-09-15 16:01:20
أمير قطر خلال القمة العربية: الدوحة تعرضت لاعتداء غادر والعدوان الإ...
2025-09-15 16:00:46
انطلاق اعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
2025-09-15 15:56:39
أمير قطر: استهداف مفاوضين في بلد وسيط سابقة هي الأولى من نوعها وحماس كانت تدرس مقترحا لوقف الحرب أثناء الاعتداء الإسرائيلي
أمير قطر خلال القمة العربية: الدوحة تعرضت لاعتداء غادر والعدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادتنا
انطلاق اعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
منيمنة: قانون معالجة فرار العسكريين أُقر في لجنة المال وينتظر الهيئة العامة
غروسي: على إيران التعاون لتنفيذ الاتفاق الأخير واستعادة الثقة
الجيش الإسرائيلي يقصف برج العشي خلف مستشفى القدس بحي تل الهوا في مدينة غزة
عن مشاركة "المستقبل" في الانتخابات النيابية وعودة الحريري!
المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية: 85% من قطاع غزة بات مدمرا بفعل عمليات القصف الإسرائيلي
لحضور البخاري في ذكرى البشير دلالاته...هذا لبنان الذي نريد!
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة
ستارمر يندد بخطاب ماسك خلال احتجاجات اليمين بلندن ويعتبره "تحريضيا"
اضراب عام في مخيم البداوي
دوليات
كوريا الشمالية تتحدى أميركا: وضعنا كدولة نووية لا رجعة عنه
صحة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
وزير الصحة: الممرضات والممرضين هم الجنود المجهولون
مرتينوس يشكر المساهمين في تمويل "مستشفى قرطبا الحكومي"
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
4:01 PM
أمير قطر: استهداف مفاوضين في بلد وسيط سابقة هي الأولى من نوعها وحماس كانت تدرس مقترحا لوقف الحرب أثناء الاعتداء الإسرائيلي
4:00 PM
أمير قطر خلال القمة العربية: الدوحة تعرضت لاعتداء غادر والعدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادتنا
3:56 PM
انطلاق اعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
3:55 PM
منيمنة: قانون معالجة فرار العسكريين أُقر في لجنة المال وينتظر الهيئة العامة
3:54 PM
غروسي: على إيران التعاون لتنفيذ الاتفاق الأخير واستعادة الثقة
3:49 PM
الجيش الإسرائيلي يقصف برج العشي خلف مستشفى القدس بحي تل الهوا في مدينة غزة
3:40 PM
عن مشاركة "المستقبل" في الانتخابات النيابية وعودة الحريري!
3:30 PM
المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية: 85% من قطاع غزة بات مدمرا بفعل عمليات القصف الإسرائيلي
3:25 PM
لحضور البخاري في ذكرى البشير دلالاته...هذا لبنان الذي نريد!
3:23 PM
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة
اقتصاد
2:25 PM
كنعان: اقرار قانون اعتبار العناصر الفارة م...
أخبار محلية
12:20 PM
الرئيس عون زار أمير قطر: متضامنون معكم
أخبار محلية
12:03 PM
رئيس وزراء قطر لرجي: دولتنا ستبقى إلى جانب...
أخبار محلية
11:47 AM
اجتماع استثنائي للجبهة السيادية لمناقشة تط...
أخبار محلية
11:20 AM
الخليل: إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة فإن لا ...
أخبار محلية
10:04 AM
رازي الحاج: حصر السلاح لوقف اعتداءات إسرائيل
عدل وأمن
9:38 AM
الحجار يعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدر...
خاص
3:25 PM
لحضور البخاري في ذكرى البشير دلالاته...هذا...
خاص
12:06 PM
أيقن ان "الخطة"وضعت لتنفذ..الحزب عادالى تخ...
o