Apr 13, 2025 2:58 PMClock
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وزير الطاقة الأميركي لـALArabiya news: أميركا لن تقبل بإيران مسلحة نوويا

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