Apr 11, 2025 2:25 PMClock
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وزير الطاقة الأميركي: قادرون على تتبع السفن من إيران ونعرف إلى أين تذهب ويمكننا وقفها

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