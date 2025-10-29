Oct 29, 2025 12:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الصناعة جو عيسى الخوري: هناك مرحلة جديدة في البلد ولا مقايضة فسياسية المقايضة التي كانت تحصل في السابق هي التي أدّت بالبلاد إلى ما نحن عليه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o