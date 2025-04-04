Apr 4, 2025 6:19 PMClock
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وزير الصناعة جو عيسى الخوري مغادرا السراي الحكومي: النقاش في بند مشروع قانون اصلاح المصارف والبت به سيستكمل في جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل

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