Jul 11, 2025 4:02 PMClock
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وزير الصناعة جو عيسى الخوري ردًّا على سؤال لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء "هل سيتخذ وزراء "القوات" موقفًا من عدم طرح ورقة برّاك": سنتخذ أكثر من موقف

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