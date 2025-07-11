Jul 11, 2025 7:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الصناعة جو عيسى الخوري بعد جلسة مجلس الوزراء: لقد ثبت بالوجه الشرعي أن هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B وللحديث تتمة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o