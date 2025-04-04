Apr 4, 2025 5:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الصناعة الفرنسي يؤكد على ضرورة أن ترد أوروبا على الرسوم الجمركية الأميركية بشكل متناسب وحازم

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o