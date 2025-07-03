Jul 3, 2025 11:40 AMClock
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وزير الصناعة الإسرائيلي: يجب تفكيك السلطة الفلسطينية فهي ونموذج أوسلو لا يستحقان البقاء

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