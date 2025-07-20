زار وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين مصنع "فارمالاين" في نهر ابراهيم، الحائز على شهادة GMP من وزارة الصحة اللبنانية ووزارات الصحة في الخليج والمشرق العربي الى جانب شهادة EU GMP المعتمدة من الاتحاد الأوروبي.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة مجموعة "ماليا غروب" جاك صرّاف، المدير العام لفارمالاين ورئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم، أمين صندوق النقابة طارق طبارة، إلى جانب عدد من فريق عمل المصنع، بحضور مستشاري الوزير الدكتور محمود زلزلي والدكتورة سوزان فرحات.

وخلال جولته في أقسام المصنع، اطّلع الوزير ناصر الدين على أحدث التقنيات والتجهيزات المُعتمدة في تصنيع الدواء، كما تفقّد المختبرات والقدرات الفنية لفريق العمل. وأثنى الوزير ناصر الدين على ما عاينه من مستوى تقني وإنتاجي ومعايير النوعية المعتمدة في مصنع "فارمالاين".

وفي ختام الزيارة، قدّم صرّاف درعًا تكريمية إلى وزير الصحة يجسد الأرزة اللبنانية، كما قدم دروعًا لفريق عمله.