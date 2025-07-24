جال وزير الصحّة ركان ناصر الدين والمديرة الإقليمية لمنظّمة الصحّة العالمية حنان بلخي في اليوم الثاني لزيارتها لبنان، على عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حضور ممثّل منظّمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر.

بدأت الجولة في مركز مؤسسة عامل الصحي في برج البراجنة حيث تم الاطلاع على الخدمات الصحّية والإنسانية التي يقدّمها المركز وعلى نشاطات الجمعية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.

ولفت ناصر الدين إلى أن “للزيارة رمزيتها الخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت نظراً للدمار الذي لحق بها إثر العدوان الإسرائيلي الأخير”.

وأكّد أهمية الشراكة بين الوزارة والمنظّمة، مشدّداً على دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية لدورها الأساسي في تحقيق الوقاية وتأمين التشخيص المبكر قبل تطور المرض والوصول إلى الكلفة الإستشفائية المرتفعة.

وأشار إلى “التزام الوزارة بتأمين الخدمات الصحية للبنانيين في كل المناطق”، مؤكّداً “ألا طائفة أو لون أو مذهب أو هوية سياسية للخدمة الصحية والطبية، وهذا منطلقنا وهذه قناعاتنا. وختم آملاً تأمين المزيد من الخدمات بالتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين”.

بدورها، أشارت بلخي إلى أن “هذه الزيارة هي الثانية لها للبنان والأولى لمركز رعاية صحية أولية”، وقالت: “كطبيبة أطفال، أدرك تماماً أهمية الوقاية”.

ولفتت إلى أن اللقاء مع رئيس الجمهورية في وقت سابق تمحوربشأن موضوع الوقاية وأهميتها”، مضيفة أن “نتائج الإستثمار في الوقاية قد لا تظهر بشكل واضح إن لم يتم التدقيق بها، لكنها أهم من أي عمل آخر يتم القيام به”.

ونوّهت بما أّكد عليه ناصر الدين لناحية “الاهتمام بالإنسان وليس بالطائفة والديانة واللون والعرق”، مضيفة أن “هذا هو المهم في الإنسانية والطب، حيث يتعهّد الأطباء أمام الله أن يلتزموا بخدمة الإنسان”.

وأكّدت أن “المنظّمة مع لبنان يداً بيد للقيام بكل ما يمكن القيام به لدعم الرقي بالصحة العامة في هذا البلد الغالي”.

ثم انتقل الوفد إلى مركز بلدية برج البراجنة للهيئة الصحية، فدار الحوراء في حارة حريك لمعاينة الأضرار الناتجة عن الحرب.

وأبدت بلخي أسفها إثر معاينتها الدمار، منوّهة بما تبلّغته بشأن “السعي لافتتاح العيادات في القريب العاجل من أجل توفير الخدمة لعدد كبير من المرضى يفوق خمسة وأربعين ألف مريض شهرياً من الأطفال والنساء والذين يحتاجون معاينات نفسية”.

وجدّدت قولها إن المنظّمة تعمل يداً بيد مع وزارة الصحة العامة وهيئات أهلية لدعم الرعاية الصحية لجميع الناس في جميع أنحاء لبنان.

كما كانت كلمة لناصر الدين شكر فيها للمديرة الإقليمية لمنظّمة الصحة العالمية وقوفها إلى جانب المواطن اللبناني، لافتاً إلى أهمية “التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتأمين الخدمات النوعية”.

وجدّد التأكيد أن “وزارة الصحّة العامة ملتزمة القيام بواجبها في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين اللبنانيين بما يليق بهم من الشمال إلى الجنوب والبقاع والجبل والضاحية وبيروت”.