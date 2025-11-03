Nov 3, 2025 10:27 PMClock
أبرز الأحداث
وزير الصحة : هناك قانون يحد من التدخين في لبنان لكنه لا يُطبق وأرسلنا كتابًا لتفعيل الحد من التدخين لكل الوزارات ولكن القرار هذا سياسي ويحتاج إلى تفعيل من كل الجهات السياسية والوزارات

