كرمت عشيرة آل جعفر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في منزل السيد علي نعمة جعفر في بلدة سهلات الماء، في حضور رؤساء بلديات ومدراء مستشفيات وفعاليات حزبية بلدية وعشائرية وصحية وتربوية.

وكانت كلمة لوزير الصحة أكد خلالها “الإلتزام برفع الفاتورة الصحية للأمراض المزمنة وعلى تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية”، مؤكدا “العمل للجميع وبكل كفاءة وعزم ودعم المستشفيات الحكومية وإنصاف مستشفيات بعلبك الهرمل الحكومية”.

واستعرض عمل الوزارة، قائلا: “هناك إمكانات محدودة وحاجات كبيرة ورغم ذلك تمكنا من تقديم 43 في المئة من الأدوية المستعصية واضافة 60 عملا جراحيا، وتمكنا دوليا خلال زيارة جنيف لمنظمة الصحة العالمية من التصويت على قرار المنظمة لما له من رمزية وصورة مشرقة في الملف الصحي، والآن عدنا للتصويت على قرارات منظمة الصحة العالمية وأطلقنا نظام الشفافية والكفاءة وفعلنا قرضا من البنك الدولي وقروضا من البنك الاسلامي” .

وقال: “رسالتنا واضحة ومنفتحة، ولبنان الواحد يسمعنا، لبنان المشترك والقرار الواحد خلف الدولة بما يضمن كل خياراتنا”.

وختم: “لهيب النار والحرب يحيط بنا ونحن نسعى من خلال وجودنا في الحكومة لتجنيب لبنان خطر الحرب، لكن علينا ان نبقى حذرين. يجب ان نكمل الطريق لغد أفضل في منطقتنا”.