افتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المهرجان العلمي الكبير للجامعة اللبنانية الذي يقام للعام الثالث على التوالي في الجامعة اللبنانية - الحدت، في حضور 12 كلية والآلاف من الطلاب ومدراء الكليات والهيئة الادارية والطلابية والعمداء وممثلي الاحزاب والعاملين.

والقى راعي الاحتفال ناصر الدين كلمة في المناسبة، قال فيها: "يشرفني اليوم ان اكون بينكم في افتتاح المهرجان العلمي الكبير الذي تنظمه مجالس طلاب الفروع في جامعة الوطن، الجامعة الام، الجامعة اللبنانية. اسمحوا لي بداية ان اتوجه بالشكر والامتنان لكل من ساهم في بقاء هذا الصرح العلمي موجودا على الخارطة الأكاديمية والعلمية رغم كل الظروف الصعبة المالية وغير المالية التي عانى منها لبنان واعني هنا العاملين والإداريين والاكاديميين الذين صمدوا في جامعتهم وبلدهم وأبوا المغادرة الى الخارج رغم كل الازمات وكانوا مثالا للوطنية والانتماء، فالف شكر لكم".

واضاف: "إن هذا المهرجان المميز الذي يشمل كل الاختصاصات الجامعية ويواكب التطورات العلمية والألعاب التطبيقية الإبداعية من مشاريع وتجارب علمية حيّة وابتكارات متطورة واستعراض لأبرز النظريات العلمية الحديثة التي تربط بين الفكر والعلم. اضافة الى معرض كتاب ومحطات توجيهية وفنية وهندسية وموسيقية وصحية وغيرها، وهذا خير دليل على الخانة العلمية الأكاديمية لطلاب الجامعة اللبنانية الذين نبني عليهم آمالا كبيرة في رحلة النهوض في بلدنا العزيز لبنان. إن هكذا أنشطة تثري شخصية الطالب العلمية وتقدم له اضافة الى نوعية اكاديمية وتبني مجتمعا عصريا يواكب التطور ويعزز مكانة وطننا بين الأمم".

وتابع: "إنه عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وللأسف عصر الفوارق العلمية الكبيرة ولا يمكن لنا ولا خيار امامنا سوى ان نعتمد ما تقومون به اليوم حلّا لانه السبيل الوحيد لصناعة مجتمع نخبوي قادر على مواجهة التحديات وتحديدها وصياغة الحلول وتذليل الفوارق. تقوم مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي على التحليلات التناظمية واهمية الميزة. وميّزة لبنان هو انتم ايها الطلاب الاعزاء وان العلاج بأيديكم لأن الأوطان تبنى بسواعد الشبان وعقولهم وليس بالاحقاد والطائفية البغيضة والمقيتة. بلدنا يا احبتي قدّم الكثير من احبتكم واهلكم وأخوتكم واولادكم والعديد من الشهداء الطلاب وانه من واجبنا واياكم صناعة وعي اجتماعي وعلمي لردم الهوة وإعادة البناء كما تتمنون وتستحقون ووفاء لكل التضحيات العزيزة التي تحملنا امانة كبرى في قيامة بلدنا العزيز".

واردف: "من مكاني في وزارة الصحة العامة وبحكم ممارستي الاكاديمية والعلمية وبحكم تمثيلي للشباب في الحكومة، أعدكم ان اكون صوتكم لنقل خياراتكم وهذا ليس منة بل واجب علينا. ان مشروع النهوض يتطلب تضافر كل الجهود والتعاون بين كل الوزارات وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم لتطوير اافطاع التربوي بشكل عام والقطاه الجامعي بشكل خاص".

وختم: "لن اطيل عليكم الحديث واشكر لكم الدعوة والاستضافة متمنيا لجميع الطلاب التوفيق ولمنظمي هذا المهرجان كل الامتنان وكل التقدير وبالتوفيق".