صرّح وزير الصحة ركان ناصر الدين، في أول إطلالة له عبر برنامج "صار الوقت" على ال mtv أن "المستشفيات والبنية التحتية الصحية هي من ضمن اولوياتنا." مضيفًا أنه "قبل كل الانتماءات انا لبناني. وهذه الخلطة بين بعلبك والجامعة الاميركية الى كندا، أعطتني ايجابية كبيرة لاعتاد على الثقافة المتنوعة."

وشدّد ناصر الدين على أهمية "العمل سوياً من اجل اعادة الاعمار لكي يستعيد الشعب اللبناني ثقته فيها."

كما أقرّ ناصر الدين أن "مشروع التغطية الصحية الشاملة لمرضى وزارة الصحة يتمّ لتحضير له وأُعدّت دراسات وتبيّن أنّ التكلفة هي 800 مليون دولار في 2024 وتقريباً مليار دولار في 2025 و"ما في ولا لبناني يوقف بوجه هيدا المشروع