وزير الصحة ركان ناصر الدين: أؤكد أن صحة اللبنانيين لا تعرف لا لون ولا طائفة ولا مذهب ولا سياسة ووزارة الصحة لم ولن تكون الا لكل اللبنانيين

