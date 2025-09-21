تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، مع وفد من الوزارة ضمّ :مستشاره ذو الفقار المولى، ومدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين والاستاذ هشام فواز، مستشفى سبلين الحكومي، في حضور، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد سراج والاعضاء ومديرة المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين، مفوض الحكومة خالد سيف الدين، رئيس مجلس محافظة الجماعة الإسلامية في الجبل بلال الدقدوقي، والاطباء والممرضين والموظفين، حيث جال في المستشفى، مطلعا على اقسامها وتجهيزاتها، لا سيما قسمي غسيل الكلى والعلاج الكيميائي،. كما تحدث الى بعض المرضى .

واستمع ناصر الدين الى مطالب الادارة والاطباء والموظفين ، واعدا بتلبيتها ضمن خطة الوزارة، مثمنا دور المستشفى وأهميتها في المنطقة.

وبعدها انتقل الوزير والنائب عبدالله ومجلس الادارة ومدير المستشفى والوفد المرافق الى قاعة بلدية سبلين، حيث القيت كلمات بحضور: النائب فريد البستاني، جوزف تابت ممثلا النائب جورج عدوان، الوزير السابق طارق الخطيب، النائب السابق محمد الحجار، الرائد الصيدلي سارة الزهيري ممثلة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، محافظ الجبل القاضي محمد المكاوي، منسق عام جبل لبنان الجنوبي في تيار المستقبل وليد سرحال، مسؤول حزب الله في الجبل الحاج بلال داغر، معاون رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الحاج، وكلاء داخلية اقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي السابقين منير السيد، الدكتور سليم السيد والدكتور بلال قاسم، رؤساء بلديات: سبلين محمد عمر شعبان، كترمايا الشيخ احمد علاء الدين، جدرا المونسينيور جوزف القزي، حصروت المهندس احمد حسين الخطيب، السعديات المهندس خالد الاسعد، الزعرورية الرائد المتقاعد حسان ابو ضاهر، الوردانية علي بيرم، شحيم المهندس طارق شعبان ودلهون الصيدلي باسم سرحال، ومسؤولي مراكز الشؤون الاجتماعية والرعاية الاولية والمستوصفات والمراكز الصحية في المنطقة.

شعبان

بعد النشيد الوطني، القى رئيس بلدية سبلين محمد عمر شعبان كلمة فرحب بالوزير والحضور، مشيرا الى "ان مسيرة مستشفى سبلين الحكومي انطلقت في اوائل السبعينيات عندما خصص المعلم الشهيد كمال جنبلاط قطعة ارض لتكون موقعا لمستشفى حكومي يرعى الطبقة الفقيرة التي كانت ولا زالت بحاجة لدعم صحي، وايضا رسالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الرسالة استكملت مع القائد وليد جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وشكر كل من ساهم في تطوير المستشفى وخص: الحزب التقدمي الاشتراكي بتوجيه من رئيسه تيمور جنبلاط، شركة ترابة سبلين، وزراء الصحة المتعاقبين عبر النائب بلال عبدالله، والحاج جميل بيرم والمرحوم سمير الخطيب والمهندس رجا الخطيب،

ما يدل على اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمجتمع."

كما شكر المدير الدكتور ربيع سيف الدين وإدارة المستشفى والطاقمين الطبي والتمريضي والعاملين على جهودهم وخاصة خلال جائحة كورونا.

ناصر الدين

وتحدث ناصر الدين فحيا أهالي اقليم الخروب العزيز الذي قدم خيرة ابنائه على مذبح الوطن، كما حيا العاملين في المستشفى من مديرين واطباء وممرضين وموظفين على دورهم الجبار وقال: في خطتنا لدعم المستشفيات الحكومية، هناك قسمان، قسم يومي وهو عبارة عن معدات ودعم مالي وتقني ودعم برامج، وقسم استراتيجي يتعلق بالقوانين.

ودعمنا للمستشفى مباشر عبر قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي، فالمستشفى ستحصل على تصوير طبقي محوري"سيتي سكان متطور " من وزارة الصحة، وكذلك "MRI" و مركز تمييل القلب و Mobile X rayو Laparoscopy وFluorography، ومعدات اخرى لقسم العمليات والعديد من المعدات والحاجات التي تدعم المستشفى الذي يكبر وينشط ،ويتوسع، وهذا دليل عافية . وسنقوم كوزارة بمساهمة ب 100 الف دولار.

وأكد ناصر الدين انه "لا يمكن ان نتمكن من الاستشفاء من دون قانون رعاية صحية شاملة، والبطاقة الصحية"، لافتا الى ان رئيس لجنة الصحة النيابية واللجنة تقدموا باقتراح قانون واصبح في اللجان المشتركة، وهو قانون يؤمن تغطية صحية لكل الصناديق في وزارة الصحة.

وأضاف: "نحن في سياسة دعم للمستشفيات الحكومية، واعطائها الحقوق، ودعمها ماليا وبالمعدات ، وان شاء الله نحن وإياكم نعمل لخدمة المواطنين الذين يلجأون الى المستشفيات الحكومية".

سيف الدين

وتوجه مدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين بالشكر للوزير والنواب والحضور وكل المشاركين في اللقاء.