May 5, 2025 4:48 PMClock
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وزير الصحة: بلدنا قدّم الكثيردولة الإمارات: نطالب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بالمفاوضات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية

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