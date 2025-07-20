Jul 20, 2025 10:50 AMClock
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وزير الصحة السوري: سأتوجه الى السويداء على رأس وفد طبي يضم ٢٠ سيارة إسعاف وفرقا متخصصة وأدوية بعد فتح ممرات آمنة

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