Jul 20, 2025 10:50 AMClock
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وزير الصحة السوري: القافلة الطبية التي ستدخل محافظة السويداء تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية

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