Jul 16, 2025 9:32 PMClock
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وزارة الصحة السورية: العثور على عشرات الجثث في مشفى السويداء بعد انسحاب مجموعات مسلحة خارجة عن القانون

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