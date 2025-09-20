وصل وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى مدينة صيدا، في اطار جولته الجنوبية التفقدية لمستشفيات ومراكز صحية في منطقتي صيدا والشوف، استهلها بزيارة المستشفى التركي، ليتفقد بعدها مستشفى صيدا الحكومي، ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المدينة والتي ستشمل الحريري الطبي الاجتماعي ، الدكتور نزيه البزري، والشهيد معروف سعد .

ليختتمها بزيارة مستشفى سبلين الحكومي في منطقة الشوف .

مركز الحسين الطبي: وزار وزير الصحة، مركز الحسين الطبي في صيدا، حيث كان في إستقباله رئيس المركز الدكتور أحمد الغزاوي والمدير التنفيذي حسن أبو زيد، وبحضور نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود.

وبعد جولة في أقسام المركز، قدم الدكتور الغزاوي للوزير ناصر الدين شرحاً مفصلاً للخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المدينة، بما يخدم الطبقة المتوسطة والفقيرة ويؤمن لها الإستشفاء والفحوصات والأدوية بأسعار رمزية تخفف عنهم تكاليف المعيشة اليومية.

وبحسب بيان للجماعة الاسلامية، أكد وزير الصحة حرص الوزارة على تقديم الدعم وفق القدرات المتاحة، مثمناً "الدور الذي تقوم به القطاعات الصحية في صيدا".

بدوره، رحب حمود بناصر الدين في مدينة صيدا، مشدداً على "الدور الذي تمارسه على كل الصعد وفي كل المحطات، حيث أثبتت أنها المدينة الحاضنة والداعمة لكل أبناء الوطن، وخاصة في وجه العدوان الصهيوني".