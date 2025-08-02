افتتح وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، أعمال المؤتمر الطبي المتخصص الذي نظمه مستشفى المقاصد في بيروت، تحت عنوان "الحالات المعقدة لمجرى الهواء وسبل معالجتها"، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق، وبمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين من مختلف المستشفيات اللبنانية.

حضر الافتتاح ممثل نقيب الأطباء الدكتور محمد حاسبيني، والمديرة التنفيذية لمستشفى المقاصد السيدة جومانا نجار، وممثل رئيس المصلحة الطبية الدكتور وليد نصر الدين، إلى جانب رئيس الجمعية الدكتور رائد رطيل، ورئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة في المقاصد الدكتور باسل البابا، إضافة إلى الطاقم الطبي في المستشفى وحشد من الأطباء الاختصاصيين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، شدد الوزير ناصر الدين على أهمية المؤتمرات العلمية في تطوير القطاع الصحي، معتبرًا أنها تُجسد الشراكة المطلوبة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات العلمية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية على أسس علمية متقدمة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة فعّلت عمل اللجان العلمية المتخصصة، حرصًا على إشراك أهل الاختصاص في صياغة السياسات الصحية، لافتًا إلى أن الوزارة تتبنى التوصيات الصادرة عن هذه اللجان، لا سيما في ما يتعلق بأدوية السرطان والأمراض المزمنة والمستعصية.

وكشف ناصر الدين أن الوزارة، بناءً على تلك التوصيات، قررت إدخال عدد من الأدوية الجديدة ضمن البروتوكولات العلاجية في المناقصات الأخيرة التي نظّمتها وزارة الصحة العامة، بهدف تأمين علاجات حديثة وفعالة للمرضى.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الصحة عن أمله في أن يُحقق المؤتمر أهدافه العلمية، وأن يُفضي إلى نتائج نوعية تسهم في تحسين العلاجات الخاصة بالحالات المعقدة لمجرى الهواء، بما يصب في مصلحة المرضى ويدعم تقدم الطب في لبنان.