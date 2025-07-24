Jul 24, 2025 1:20 PMClock
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وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ووزير الخارجية السوري يصلان اليوم إلى باريس للمشاركة في مفاوضات ترعاها واشنطن بشأن الجنوب السوري

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