Jul 14, 2025 5:25 PMClock
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وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: الحد الأدنى الذي نطالب به هو عدم سيطرة حماس على قطاع غزة ولن نتنازل عنه

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