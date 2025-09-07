10:14 AMClock
وزير الزراعة: لبنان لم يتبلغّ بعد أي رد رسمي اسرائيلي في ما خص مضمون الورقة الاميركية بحيث تعمد تل ابيب الى الربط ما بين المضي قدماً في عملية الانسحاب والانتهاء العملي والميداني من سلاح حزب الله

