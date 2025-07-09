Jul 9, 2025 6:40 PMClock
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وزير الزراعة السوري للحدث: اشتعال بؤر نيران في مناطق بعيدة عن الحرائق تثير الشكوك

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