Jun 20, 2025 3:36 PMClock
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وزير الدولة لشؤون المهجرين كمال شحادة قبيل الجلسة الحكومية: مطار القليعات رح يقلع

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