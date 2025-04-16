Apr 16, 2025 7:31 PMClock
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وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لوكالة تاس الروسية: الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى أزمة عالمية في سلاسل التوريد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية

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