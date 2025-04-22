استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ خالد الصلح، وتم البحث في شؤون اجتماعية وإنمائية تخص أبناء المنطقة ودور المؤسسة العسكرية في صون الأمن والاستقرار.

واستقبل الوزير منسى المدير العام لمصرف الإسكان الدكتور أنطوان حبيب يرافقه وفد، واطلع منه على مشاريع المصرف الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفي مقدمها قرض الصندوق العربي، إضافة إلى آليات التقديم الإلكتروني التي باتت متاحة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة للراغبين في الاستفادة من هذه القروض.

بدوره، اقترح وزير الدفاع درس إمكانية التعاون في هذه المشاريع بين مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين في الجيش، بما يساهم في توسيع فرص حصول العسكريين على القروض السكنية.

وكذلك، استقبل وزير الدفاع كلا من المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، المدير العام لمصلحة الليطاني سامر علوية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي والمدير العام لسلامة وأمن الغذاء الدكتور ايلي عوض، وتم التداول في خطط الوزارة لدعم المناطق المتضررة ودور الجيش في مواكبة هذه الجهود، إضافة إلى مواضيع تخص الرواتب والأجور في القطاع العام.

وعرض اللواء منسى مع النائب السابق محمود عواد الأوضاع العامة والتحديات المعيشية الراهنة في البلاد.

وبحث وزير الدفاع الوطني مع وفد من جمعية "لابورا" برئاسة الأب طوني خضرا، في أوجه التعاون بهدف تشجيع الشباب اللبناني على الانخراط في مؤسسات الدولة، وخصوصا في صفوف الجيش اللبناني.