قدّم وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى التعازي إلى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، في السفارة البابوية في حريصا، معبّرًا عن حزنه العميق لرحيل "شخصية عالمية كرّست حياتها لخدمة السلام والعدالة".

ودوّن منسى كلمة في سجل التعازي باللغة الفرنسية جاء فيها: "إلى قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، إن رحيلك ترك فراغًا كبيرًا في قلوب المؤمنين وجميع الذين وجدوا في شخصك صوت السلام والعدالة والرجاء.

من لبنان، أرض الإيمان والشهادة والتعدد نحيي ذكراك المقدسة. تقبل، أيها الأب الأقدس، أصدق مشاعر الامتنان من شعب لطالما كنت مصدر إلهام له".