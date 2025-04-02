لفت وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أمام زواره اليوم، الى تمادي الجيش الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة والمتكررة للقرار 1701 ولترتيبات وقف اطلاق النار، داعياً الدول الراعية لاتفاق وقف النار الى ردع الجيش الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية.

السفير الهولندي

واستقبل وزير الدفاع في مكتبه باليرزة، السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن، وكان عرض لسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين، وتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين الجيش اللبناني والقوات الهولندية العاملة ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان.

السفير الفرنسي

كما التقى وزير الدفاع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، الذي نقل إليه رسالة من وزير الجيوش الفرنسي، تتضمن تهنئة بتوليه مهامه في الوزارة، مع التأكيد على “الدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا بشكل عام ووزارة الجيوش الفرنسية بشكل خاص، للشعب اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار لبنان وأمنه، مع التأكيد على أهمية تحقيق أولوية لبنان الحالية في تنفيذ وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701”.

السفير الروسي

كما عرض منسى مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.

وتمنى روداكوف “نجاح الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد حاليا”.

نواب

واستقبل وزير الدفاع كلا من النواب: جميل عبود، كميل شمعون، فراس حمدان والنائب السابق جواد بولس، وكان بحث في الأوضاع العامة في البلاد.

مجموعة العمل الاميركية

وناقش منسى مع وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان برئاسة إدوارد غابرييل، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية.