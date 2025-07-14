زار القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال الاتحادية في لبنان الشيخ محمد وسام غُزيّل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ناقلا تحيات حكومة بلاده وتمنياتها "الصادقة للبنان بمزيد من الأمن والاستقرار".

وأشار بيان للقنصلية، الى "معالي الوزير عبر خلال اللقاء، عن تقدير الحكومة اللبنانية العميق للدور الريادي الذي تضطلع به الكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في ميس الجبل، مشيدا بمساهماتها الفاعلة في حفظ السلام وبأنشطتها الاجتماعية والإنسانية التي تترك أثرا إيجابيا في المجتمع المحلي. كما تم التطرق إلى أوجه التشابه الجغرافي والثقافي بين لبنان والنيبال، لا سيما في علاقة الشعبين بالجبال والطبيعة، مما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين".

ولفت الى أنه "في ختام اللقاء، أعرب القنصل غُزيّل عن شكره لمعالي الوزير على حسن الاستقبال، مؤكدا التزامه بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".