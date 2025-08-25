التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وقد استُهل اللقاء بكلمة ألقاها اللواء منسى عبّر فيها عن سروره بلقاء سمو ولي العهد، مؤكّدًا اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعه بدولة الكويت، وتقديره العميق لمواقفها الداعمة للبنان في مختلف المحطات الصعبة. كما شدّد على أنّ لبنان لم ولن ينسى ما قدّمته الكويت من مساعدات ودعم ومؤازرة على المستويات الإنسانية والإعمارية والسياسية.

واعتبر الوزير منسى أنّ الكويت شكّلت على الدوام نموذجًا في الاعتدال والوساطة الصادقة بين الأشقاء العرب، وركيزة أساسية في تعزيز التضامن العربي. وختم مؤكدًا أنّ لبنان رئيسًا وحكومةً وشعبًا ممتنّ للكويت، ويرى فيها خير سندٍ وأخٍ وفيّ.