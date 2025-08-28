Aug 28, 2025 9:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع بعد حادثة استشهاد ضابط وعسكري في رأس الناقورة: الجيش اللبناني يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o