Jul 18, 2025 6:02 PMClock
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وزير الدفاع اليوناني نقل للبطريرك يوحنا العاشر تعازي بلاده بشهداء كنيسة مار الياس- دويلعة

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