May 1, 2025 2:06 PMClock
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وزير الدفاع العراقي لسكاي نيوز عربية: تعاقدنا مع فرنسا لشراء 12مروحية من طراز "كركال" ورادارات من نوع "جي إم 200" للدفاع الجوي

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