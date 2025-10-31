8:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الصيني يدعو الى إرساء "ثقة" متبادلة خلال محادثات مع نظيره الأميركي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o