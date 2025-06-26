Jun 26, 2025 8:51 AMClock
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وزير الدفاع الروسي: ضربات إسرائيل وواشنطن للمنشآت الإيرانية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

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