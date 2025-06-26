Jun 26, 2025 8:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الروسي: الهياكل المعادية لروسيا والصين تزعزع استقرار الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o