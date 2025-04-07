Apr 7, 2025 12:52 PMClock
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وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا ضربت منشآت الطاقة الروسية التحتية 6 مرات خلال آخر 24 ساعة

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