Apr 14, 2025 12:46 PMClock
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وزير الدفاع التركي: ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها لهما أهمية حاسمة لمستقبل منطقتنا

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