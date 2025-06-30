Jun 30, 2025 5:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع البريطاني: سندعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ونأمل أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o