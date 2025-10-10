Oct 10, 2025 5:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإيطالي: مرور الأفراد من معبر رفح لن يقتصر على الحالات الطبية بل سيتوسع ليشمل أي شخص رهنا بالموافقة المتبادلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o