Apr 15, 2025 3:03 PMClock
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وزير الدفاع الإيطالي: روسيا لا تبدو جادة في السعي لتحقيق السلام في أوكرانيا

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