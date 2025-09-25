Sep 25, 2025 9:56 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإيطالي: الحكومة دعمت الجهود الإنسانية لسكان قطاع غزة ونقلنا أطنانا من المواد الغذائية إلى هناك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o